В Армении военнослужащие ЮВО приступили к сдаче зачетных упражнений по боевой подготовке

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приступили к зачетным боевым стрельбам из стрелкового оружия и боевых машин в горах.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, на полигонах Камхуд и Алагяз военнослужащие выполняют задачи с помощью штатного вооружения, в том числе ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, автоматов АК-74, пулеметов и пушек БТР-80, БМП-2 и танков Т-72Б, 120-мм минометов и 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30, систем залпового огня и зенитно-ракетных комплексов.

Стрельбы проводятся из различных положений, в одиночном порядке, в составе отделений и взводов, в дневное и ночное время суток, с использованием приборов ночного видения по неподвижным и движущимся целям, имитирующим командные пункты, вертолеты, легкобронированную технику и живую силу условного противника.

К сдаче зачетных упражнений привлечено около 2 тыс. военнослужащих и задействовано более 500 единиц военной автомобильной и бронетанковой техники.