Лидер Каталонии заявил, что в регионе пройдут внеочередные выборы

Глава правительства Каталонии Ким Торра объявил, что в регионе пройдут внеочередные парламентские выборы. Соответствующее заявление он сделал в среду, выступая перед журналистами, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Решение Торры последовало после того, как парламент автономии согласился лишить его депутатского мандата в каталонской палате по распоряжению Центральной избирательной комиссии Испании. Это спровоцировало кризис в коалиционном правительстве автономии. "После того как будет одобрен бюджет в парламенте [региона], я объявлю дату выборов", - сказал Торра.

19 декабря Высший суд региона постановил лишить Торру права занимать госдолжности в течение 18 месяцев из-за неповиновения решению ЦИК в преддверии выборов весной 2019 года. Вердикт регионального суда подлежит обжалованию в Верховном суде Испании, и глава кабмина Каталонии уже подтвердил, что подаст апелляцию.