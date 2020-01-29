Армения и Иордания будут последовательны в расширении торгово-экономического сотрудничества

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян принял делегацию во главе с министром промышленности, торговли и поставок Иорданского Хашимитского Королевства Тареком Хамури. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Делегация находится в Армении, чтобы подготовить предстоящий визит короля Иордании Абдаллы Второго в Армению, а также обсудить круг двустороннего сотрудничества.

Министр Тигран Хачатрян в своей приветственной речи сказал: “Добро пожаловать в Армению. Рады принять Вас в Армении, обсудить повестку экономических отношений. Наши обе страны имеют большой нереализованный экономический потенциал, возможности реализации которого сегодня находятся в повестке нашего диалога”.

Министр Хачатрян представил изменения в экономике Армении и подчеркнул, что все участники экономической жизни в нашей стране имеют равные возможности.

Министр промышленности, торговли и поставок Иордании ответил: “Я благодарю от моего имени и от имени сопровождающей меня делегации за гостеприимство, проявленное к нам в дружественной нам стране, близкой нашему сердцу. Это вытекает из существующих между двумя странами политических отношений высокого уровня. Тем не менее, при таких отношениях экономическое взаимодействие довольно скромное”.

Министр Хачатрян предложил обсудить сотрудничество в сфере туризма как динамично развивающееся направление в обеих странах. Было обсуждено также и увеличение объемов товарооборота между двумя странами, основанного на двусторонних интересах.

Тигран Хачатрян обусловил эффективность действий, направленных на активизацию экономических отношений, отношениями в частном секторе. Он отметил, что действующий в Министерстве экономики Центр содействия инвестициям оказать содействие делегации в проведении обсуждений с представителями частного сектора и установлении связей.

Министр Иордании коснулся также и существующего потенциала развития в сфере информационных технологий Армении, подчеркнув, что в этом плане экономики двух стран также имеют общность, следовательно, и возможности сотрудничества.

В ходе обсуждения в расширенном составе состоялось и более подробное отраслевое обсуждение.

Советник министра экономики Армении Арам Варданян представил гостям структуру экономики Армении, привлекательные для инвестиций направления, а также коснулся туристического потенциала и шагов, направленных на развитие сельского хозяйства.

Генеральный секретарь иорданской комиссии по инвестициям Фаридон Хартока представил аналогичную презентацию о макроэкономическом состоянии страны, экономических возможностях и инвестиционных предложениях.

Достигнута договоренность о формировании рабочих групп в двух министерствах, которые будут последовательны в реализации достигнутых договоренностей.