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В Женеве началась встреча Мнацаканян-Мамедъяров

В Женеве началась встреча Мнацаканян-Мамедъяров

В Женеве началась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“Встреча проводится при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика”, - отметила Анна Нагдалян.

Мнацаканян в Женеве встретился также и с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем Действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.




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БелТА

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