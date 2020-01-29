Сенаторы от Демократической партии США направили письмо президенту Дональду Трампу, в котором высказали ряд критических соображений по поводу опубликованного во вторник Белым домом плана урегулирования палестино-израильского конфликта.

Текст письма опубликован во вторник в "Твиттере" сенатора от штата Мэриленд Криса Ван Холлена.

Среди 12 подписавших письмо законодателей три претендента на выдвижение кандидатом в президенты на выборах 2020 года. Это сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы пишем, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность в связи с вашим решением опубликовать имеющий односторонний характер план палестино-израильского урегулирования, составленный без какого бы то ни было палестинского участия и поддержки", - говорится в письме.

В письме говорится, что односторонняя реализация "сделки века" может привести к утверждению суверенитета Израиля над Иорданской долиной и еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан. Демократы полагают, что такое развитие событий будет нарушать положения международного права, и вызовет негативную реакцию со стороны ряда союзников США. Сенаторы также заявили, что решения, предложенные Белым домом, нарушают право палестинского народа на самоопределение и подрывают безопасность Израиля.