Обвинительное заключение по делу Сержа Саркисяна утверждено и направлено в суд

Генеральная прокуратура РА утвердила обвинительное заключение по уголовному делу третьего президента РА Сержа Саркисяна и других лиц. Вместе с уголовным делом оно было направлено в суд общей юрисдикции первой инстанции г. Еревана.

Об этом в беседе с Арменпресс сказала начальник отдела по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян. “Согласно обвинениям, уголовные дела Серго Карапетяна, по пункту 1 части 3 статьи 179 Уголовного кодекса РА, Сержа Саркисяна - по пункту 1 части 3 статьи 38-179 Уголовного кодекса РА, Барсега Бегларяна - по пункту 1 части 3 статьи 38-179 Уголовного кодекса РА, Самвела Галстяна - по пункту 1 части 3 статьи 38-179 Уголовного кодекса РА и Геворка Арутюняна - по пункту 1 части 3 статьи 38-179 Уголовного кодекса РА были наптравлены в суд общей юрисдикции первой инстанции г. Еревана”, - отметила Хачатрян.

4 декабря третьему президенту Армении Сержу Саркисяну было предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 38-179 Уголовного кодекса РА, и в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде. Согласно сообщению ССС, Серж Саркисян, занимая пост президента Армении, используя свое должностное положение, в 2013 году организовал хищение денег в особо крупных размерах (489.160.310 драмов) путем растраты государственных средств группой должностных лиц.