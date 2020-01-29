В некоторых странах СЕ журналисты сталкиваются с угрозами: Татев Айрапетян

Во многих странах-членах Совета Европы журналисты, которые осмеливаются говорить об истине, сталкиваются с угрозами. Как передает Арменпресс, это в своем выступлении заявила член делегации Армении в ПАСЕ, член парламентской фракции “Мой шаг” Татев Айрапетян.

“Журналистика не может молчать, это самая большая добродетель и самая большая вина журналистики. Журналистика должна говорить и говорить моментально, когда возгласы удивления, утверждения о победе и признаки ужаса еще витают в воздухе”. Эти слова принадлежат американскому журналисту и дипломату Генри Анатолию Гранволду. Да, журналистика призвана говорить правду, но, к сожалению, в наши дни во многих странах-членах Совета Европы журналисты, которые осмеливаются говорить об истине, вынуждены сталкиваться с угрозами, их арестовывают, преследуют. Несчастный случай, произошедший с Дафной Галицией - очевидный пример этого, и этот доклад полностью отражает эту реальность”, - отметила Татев Айрапетян.

Татев Айрапетян коснулась Доклада международной правозащитной организации “Freedom House” о свободе интернета “Кризис социальных медиа”, согласно которому Армения, заняв 8-е место, входит в число свободных стран. В докладе, в частности, отмечается: “Положительные изменения в Армении, которые начались в 2018 году, с бархатной революцией, продолжаются и сегодня во главе с премьер-министром Николом Пашиняном: уменьшились ограничения содержания и случаи нарушения прав пользователей интернета. В частности, случаи насилия в отношении журналистов в интернете сократились, цифровые СМИ получили большую свободу от экономического и политического давления”.

“Я думаю, что пример премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, когда критикующий журналист и оппозиционный политический деятель стал лидером революции и главой страны, однозначно показывает, насколько важную и меняющую действительность роль может сыграть журналистика. Однако мы становимся свидетелями того, с какими серьезными проблемами сталкиваются журналисты в соседних странах, в частности, в Азербайджане и в Турции. О проблемах, связанных с прессой в этих странах, говорится и в вышеупомянутом докладе. События в Азербайджане, связанные с Хадиджой Исмайловой, Афганом Мухтарлы, Мехманом Гусейновым, четко показывают, как правящая партия относится к критикующей прессе и насколько опасно задавать вопросы и проводить расследования, которые показывают коррумпированную реальность Азербайджана”, - сказала Татев Айрапетян.

Согласно ее словам, мы не можем молчать и оставаться безразличными к этим событиям. С одной стороны, мы имеем дело с правами человека, с другой - со свободой прессы.

“Надеюсь, что мы как члены ПАСЕ, сделаем все возможное, чтобы стать гарантами свободы прессы. По отношению к странам-членам мы должны взять на себя роль “сыскной ищейки” (“watchdog”) и предпринимать соответствующие шаги для предотвращения преследования журналистов. Таким образом, либо мы заявляем о существующей сегодня проблеме и делаем все возможное, чтобы остановить эту тенденцию против журналистской свободы, либо мы вынуждены будем видеть повторение подобных случаев и в будущем. Мы уже выбрали первый путь и должны оставаться верными ему”, - добавила она.