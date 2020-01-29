“Армянский антисемитизм”? Истина в другом: “The Jerusalem Post”

Профессор Еврейского университета Иерусалима, арменовед Йоав Лоеф (преподаватель армянской истории и культуры Еврейского университета Иерусалима) опубликовал в известном израильском издании “The Jerusalem Post” детальный анализ, опровергающий ложные утверждения антиармянской статьи, опубликованной в том же издании определенно по заказу Азербайджана. В статье он четко показывает, почему Гарегин Нжде в Армении - герой, и насколько пусты обвинения в том, что Армения - антисемитная страна.

Автором антиармянской статьи, опубликованной 21 января, является автор колонки того же издания Маян Джеффи-Хоффман, который периодически публикует статьи, восхваляющие Азербайджан. В ответной статье Йоава Лоефа четко подчеркивается, что Хофман не только использовал факты по своему усмотрению, выборочно, но и допустил некоторые серьезные ошибки.

В начале своей статьи преподаватель кафедры арменоведения Иерусалимского университета особо подчеркивает, что во Всемирном форуме Холокоста, прошедшем на днях в Израиле, участие принимал и президент Армении Армен Саркисян. Затем он переходит к теме Гарегина Нжде, подчеркнув, что последний в Армении является героем не по причине сотрудничества с нацистской Германией, а своей борьбы за независимость Армении против Османской империи, а в дальнейшем уже и против Азербайджана. Ниже представляем статью с некоторыми сокращениями.

“Статья Дж. Хоффмана начинается абзацем о впечатлении, произведенном памятником Гарегину Нжде в Ереване: армяне - антисемиты решили героизировать его память как нацистского коллаборациониста. Однако самое главное заключается в том, что Нжде в первую очередь был военным героем и лидером армянского освободительного движения, который стремился добиться независимости своего народа после сотни лет оккупации. Он боролся против Османской империи, когда она систематически уничтожала армянское меньшинство в своей стране, и сыграл ключевую роль в деле основания Первой Армянской Республики (1918 - 1920), которая на короткий срок возродила надежду армянского народа, измученного после геноцида.

Эта надежда вторжением Красной Армии в 1920 году была грубо прервана. Молодая Республика Армения подверглась аннексии Советского Союза. (Точнее Советской России. СССР был сформирован 30 декабря 1922 года. Ред). В ходе этого вторжения Нжде вел борьбу за предотвращение Советской попытки передать южные районы Армении новосозданному Азербайджану - государству, созданному Советами. Эта борьба удалась частично - две исторические территории Армении - Нагорный Карабах и Нахиджеван (место рождения Нжде) были переданы азерам. (Советскому Азербайджану. Ред.). Такова была советская политика - разделяй и властвуй.

Правда, Нжде короткое время прослужил в армии нацистской Германии. Нет никаких оправданий этому сотрудничеству, но очевидно, что его мотив присоединиться к вермахту (вооруженные силы Третьего Рейха. Ред.) не имел никакого отношения к антисемитизму, а исходил из нереальной надежды на то, что его сотрудничество может способствовать освобождению армянского народа…

Также важно подчеркнуть, что ... сотни тысяч армян служили в Советской Армии и внесли свой вклад в дело победы над нацистами. Нжде в Армении прославляется не за свое сотрудничество с нацистами, а за борьбу за освобождение армянского народа, которую он не прекращал в течение всей своей жизни.

Дж. Хоффман в своем тезисе говорит об антисемитизме в Армении. Я путешествовал по Армении как в одиночку, так и с другими евреями из Израиля. Я всегда ясно показывал, что я еврей и израильтянин, и никогда не слышал ни одного намека на антисемитизм. Если там и бывает какая-либо критика, то обычно она адресована нерешительности Израиля в вопросе признания Геноцида армян, совершенного Османской империей и ставшего причиной убийства 1,5 миллиона армян в годы Первой мировой войны, и что, по сути, было чем-то вроде “главной пробы” Холокоста.

Критикуется и альянс Израиля с врагом Армении - Азербайджаном... Маленькая еврейская община Армении никогда не страдала от антисемитизма на своей новой родине…

Джоффи-Хоффман обращается и к ”жестокому вторжению Армении в Нагорный Карабах”. Но он забывает отметить, что этот район с древнейших времен был населен преимущественно армянами. Они составляли большинство даже в течение 70 лет, несмотря на все усилия властей Советского Азербайджана и азербайджанцев изменить демографическую ситуацию.

Он также игнорирует факт, то армяне Карабаха требовали свободы на фоне долгой истории погромов азербайджанцев в Баку, Шуши, Сумгаите и других местах, начавшихся в начале 1900-х, затем в 1920-х годах, и повторившиеся в 1988 году. История - прекрасный фильм в жанре Голливуда, с четким разделением хороших и плохих парней, ты игнорируешь факты, которые не устраивают тебя.

Я заключаю, обращая внимание на три факта: во-первых, уже долгие годы в сердце Еревана стоит памятник с надписью на иврите и армянском, посвященный памяти жертв Холокоста и Геноцида армян. К сожалению, такого памятника в Израиле нет.

Во-вторых, Армения направила своего высшего должностного лица - президента Армении Армена Саркисяна в Иерусалим на Всемирный форум, посвященный Холокосту.

В-третьих, Армения решила в скором времени открыть посольство в Израиле, независимо от того, откроет ли Израиль посольство в Ереване или нет. Не может быть какого-либо другого открытого проявления того, что Армения против антисемитизма”.