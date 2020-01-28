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Нарек Самсонян вышел из здания полиции

Нарек Самсонян вышел из здания полиции

Глава общественной организации «Гражданское сознание» Нарек Самсонян вышел из здания Главного управления полиции Армении по борьбе с организованной преступностью. Как сообщает Арменпресс, Самсонян представил журналистам причину своего задержания.

«Я был подвергнут приводу по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов», - сказал Самсонян.




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БелТА

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