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Артур Даниелян вышел из здания полиции

Артур Даниелян вышел из здания полиции

Соучредитель инициативы «Адеквад» Артур Даниелян вышел из здания Главного управления полиции Армении по борьбе с организованной преступностью. Как сообщает Арменпресс, Даниелян сказал журналистам, что его задержали по подозрению в приобретении, хранении или употреблении наркотиков.

«Меня забрали из машины, когда я пришел сюда, чтобы узнать, почему был арестован Нарек Малян. Потом стало ясно, что нас также подвергли приводу, потому что они подозревают, что мы приобрели, хранили или использовали наркотики», - сказал Даниелян.




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