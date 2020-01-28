Артур Даниелян вышел из здания полиции

Соучредитель инициативы «Адеквад» Артур Даниелян вышел из здания Главного управления полиции Армении по борьбе с организованной преступностью. Как сообщает Арменпресс, Даниелян сказал журналистам, что его задержали по подозрению в приобретении, хранении или употреблении наркотиков.

«Меня забрали из машины, когда я пришел сюда, чтобы узнать, почему был арестован Нарек Малян. Потом стало ясно, что нас также подвергли приводу, потому что они подозревают, что мы приобрели, хранили или использовали наркотики», - сказал Даниелян.