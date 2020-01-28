Полиция подвергла приводу Константина Тер-Накаляна

Сотрудники Главного управления уголовной полиции подвергли приводу основателя инициативы «Адекват» Константина Тер-Накаляна—по подозрению в незаконном хранении или ношении оружия.

Как передает Арменпресс,об этом сообщили в полиции РА.

Сотрудники Главного управления уголовной полиции арестовали Константина Тер-Накаляна, основателя инициативы Adecvad, по подозрению в хранении или владении незаконным оружием.

Активисты также сообщают об аресте Артура Даниеляна—одного из основателей инициативы Adecvad.

Ранее полиция РА также подтвердила сообщение озадержании основателя инициативы VETO НарекаМаляна по подозрению в ношении или хранении незаконного оружия.