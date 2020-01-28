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Полиция подвергла приводу Нарека Маляна

Полиция подвергла приводу Нарека Маляна

В  сети распространяется видеоматериал, где  видно, как  правоохранители подвергают приводу основателя  инициативы ВЕТО Нарека Маляна.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице  в  Facebook  сообщил экс-депутат НС РА  Мигран Акопян.




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БелТА

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