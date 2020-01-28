Полиция подвергла приводу Нарека Маляна
В сети распространяется видеоматериал, где видно, как правоохранители подвергают приводу основателя инициативы ВЕТО Нарека Маляна.
Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-депутат НС РА Мигран Акопян.
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