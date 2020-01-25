Пашинян Конституционный суд считает оккупированным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что сегодня в Армении нет Конституционного суда, установленного Конституцией. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал 25 января на пресс-конференции в Капане.

“У нас сегодня нет Конституционного суда, установленного Конституцией РА. Конституция Республики Армения предусматривает, что председателя КС должен избирать КС из своего состава, но сегодня у нас председатель Конституционного суда, избранный из состава Национального собрания, и еще выяснилось, что он, согласно официально предъявленному обвинению, был избран Национальным собранием в результате официальной фальсификации. В результате официальной фальсификации КС был оккупирован одним человеком и группой”, - сказал Пашинян.

Он отметил, что для разрешения этой ситуации они предпримут все необходимые шаги.

С целью разрешения ситуации, сложившейся вокруг Конституционного суда Армении, был принят Закон О внедрении ранней пенсионной системы судей Конституционного суда.