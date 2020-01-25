Пашинян обсудил с российскими коллегами вопросы, касающиеся Апрельской  войны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил вопросы, связанные с четырехдневной Апрельской войной, развязанной Азербайджаном, со своими российскими коллегами.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил на пресс-конференции 25 января в Капане премьер-министр РА Никол Пашинян, представив в третий раз 100 фактов о Новой Армении.

«Мой пост об Апрельской войне в Facebook – от начала и до конца, и беспокойство нашего общества по поводу ряда проблем, обсуждался с нашими российскими коллегами. Я очень рад, что мы обсудили эти вопросы в очень дружеской, братской, стратегически-союзнической обстановке, подробно обсудили ситуацию, подробно проанализировали ситуацию и получили необходимые для нас ответы на все важные для нас вопросы», - сказал Пашинян.

В 2018 году, когда Пашинян был лидером фракции «Елк» Национального собрания, отвечая на вопросы молодежи, он вспомнил пост на своей странице в Facebook во время Апрельской войны.

«Я разместил пост на своей странице в Facebook в дни Апрельской войны, в котором утверждал, что эта война была скоординирована Азербайджаном с Россией. Я заявил об этом по двум причинам. Первая: из событий 2008г. известно, что когда президент Грузии Михаил Саакашвили пытался взять под контроль Южную Осетию с помощью войны, последовал ответ России, в результате которого она чуть было не вошла в Тбилиси. Азербайджан, переживший такое событие, не смог бы пойти на подобный шаг без согласования с Россией - особенно против стратегического союзника России. Во-вторых, если бы это было не так, то Россия в первый же день наложила вето на поставки оружия в Азербайджан», - сказал Пашинян.