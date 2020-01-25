Отзыв Министерства обороны на обсуждения нового варианта логотипа

Министерство обороны Республики Армения отреагировало на распространяемые в интернете обсуждения относительно нового варианта логотипа Министерства.

“Вчера эта тема была очень обсуждаемой. Я знаю, что мы все знатоки всего, начиная от космоса до балета и футбола. Но, пожалуйста, прочитайте текст до конца. Это не герб ВС РА, а вариант эмблемы МО РА.

Если оставить в сторону наши личные мнения, то здесь важно несколько обстоятельств”, - сказал пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Как сообщает «Арменпресс», говоря об обстоятельствах, он подчеркнул, что это проект, он не официальный, не окончательный. Ни на этом, ни на вчерашнем рисунке комбинация линий может не сохраниться, так как это не векторный файл. Этот проект, получив общественную поддержку, может стать официальным. Может стать”, - подчеркнул Ованнисян.