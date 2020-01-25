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Пашинян уверяет: продолжится выявление случаев, когда на работу принимают знакомых

Пашинян уверяет: продолжится выявление случаев, когда на работу принимают знакомых

За последние два года в Армении было выявлено 543 случая, когда сотрудники были зарегистрированы таковыми, но фактически не работали.

Как  передает «Арменпресс», об этом заявил на пресс-конференции 25 января в Капане премьер-министр РА Никол Пашинян, представив в третий раз 100 фактов о Новой Армении.

«За последние 2 года в правоохранительных органах РА было возбуждено 254 уголовных дела по фактам хищения и другим случаям коррупции   в финансируемых государством   учреждениях, когда зарегистрированные  работники не выполняли работу или не выходили на работу, а им выписывали заработную плату. Из них 129 случаев выявлено в образовательных учреждениях.

По этим  делам выявлено 543 человека, которые были зарегистрированы, но фактически  не выполняли работу или не  выходили на работу, 222 из которых были зарегистрированы в учебных заведениях. Родственники и друзья регистрируются в бюджетных учреждениях, и им  платят за работу, которую они не сделали.  Раскрытия таких случаев будут продолжаться», - заверил премьер.




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БелТА

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