Пашинян уверяет: продолжится выявление случаев, когда на работу принимают знакомых

За последние два года в Армении было выявлено 543 случая, когда сотрудники были зарегистрированы таковыми, но фактически не работали.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил на пресс-конференции 25 января в Капане премьер-министр РА Никол Пашинян, представив в третий раз 100 фактов о Новой Армении.

«За последние 2 года в правоохранительных органах РА было возбуждено 254 уголовных дела по фактам хищения и другим случаям коррупции в финансируемых государством учреждениях, когда зарегистрированные работники не выполняли работу или не выходили на работу, а им выписывали заработную плату. Из них 129 случаев выявлено в образовательных учреждениях.

По этим делам выявлено 543 человека, которые были зарегистрированы, но фактически не выполняли работу или не выходили на работу, 222 из которых были зарегистрированы в учебных заведениях. Родственники и друзья регистрируются в бюджетных учреждениях, и им платят за работу, которую они не сделали. Раскрытия таких случаев будут продолжаться», - заверил премьер.