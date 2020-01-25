Уровень бедности в  Армении в  2018г. снизился на 2.2%

В течение 2018 года правительству Армении удалось снизить уровень бедности на 2,2 процентных пункта по сравнению с 2017 годом, что по сравнению с предыдущим годом оценивается в 23,5%. Это самый низкий показатель за весь расчетный период этого показателя.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил на пресс-конференции 25 января в Капане премьер-министр РА Никол Пашинян, представив в третий раз 100 фактов о Новой Армении.

«В то же время число крайне бедных с 1,2% (зарегистрированных в 2017 году) сократилось до 1%. В предвыборной программе блока "Мой шаг" есть пункт о том, что в течение 5 лет мы должны ликвидировать крайнюю бедность в Армении», - сказал премьер-министр.

Он отметил, что наиболее важным фактором снижения бедности в Армении был экономический рост. Премьер-министр подчеркнул, что оценка уровня бедности в Армении проводится в соответствии с третьей, пересмотренной методологией Всемирного банка, применяемой с 2009 года.

«То есть, у нас самый низкий уровень бедности, рассчитанный по этому методу с 2009 года по сегодняшний день», - заключил Пашинян.