Армения закрыла постыдную страницу оружия 1980-х годов: Пашинян

Премьер-министр РА Никол Пашинян считает постыдную страницу оружия 1980-х годов закрытой, поскольку оружие, приобретенное Министерством обороны, либо изготовлено в 2019 году, либо не использованное.

Как передает Арменпресс, об этом заявил на пресс-конференции 25 января в Капане премьер-министр РА Никол Пашинян, представив в третий раз 100 фактов о Новой Армении.

Министерство обороны выделило 207 миллиардов драмов в бюджет 2020 года, что превышает фактический показатель 2018 года на 28 процентов или 66 миллиардов драмов и на 4,5 процента выше, чем в 2017 году. С мая 2018 года Республика Армения приобрела за сопоставимый период времени беспрецедентное количество боеприпасов - многоцелевой самолет Су-30 СМ, зенитные комплексы "ТОР-М2 КМ" и "Оса-АК". Вооруженные силы были оснащены артиллерией, зенитными орудиями, винтовками, боеприпасами, 310 единицами автомобильной техники. Проведены испытания различных видов оружия. Правительство Армении закрыло постыдную страницу оружия 1980-х годов, потому что купленное оружие либо производится в 2019 году, либо не использованное.