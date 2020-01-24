В Турции произошло сильное землетрясение (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Сильное землетрясение магнитудой 6-7 произошло около турецкого города Элязыг 24 января в 20:55 по местному времени (21:55 по ереванскому времени). Эпицентр землетрясения находится на расстоянии около 500 км от Еревана. Об этом сообщают турецкие СМИ. Арменпресс пытается выяснить подробности.

UPD (23:10): Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, жертв землетрясения на востоке Турции, по предварительным данным, нет, два человека ранены, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу: "Мы на связи со всеми органами власти и спасательными службами всех провинций. Пока информации о погибших нет. Двое раненых. В самом Элязыге погибших и раненых нет. Есть информация о некоторых разрушенных зданиях в деревнях провинции. Там сейчас работают спасатели. После основного толчка фиксируются афтершоки силой свыше 5 баллов".

UPD (23:20): Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, число погибших при землетрясении на востоке Турции возросло до 4.

UPD (23:39): Агентство "Анадолу" сообщает, что в городе Малатья обрушено и повреждено несколько зданий, в городе Элязыг - около 10 зданий, также поступает информация о разрушениях в окрестных деревнях.

Фото: Klaus-Peter Simon