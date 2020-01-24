Мнацаканян положительно оценено эффективное и тесное сотрудничество между МИД Армении и Грузии

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 24 января принял заместителя министра иностранных дел Грузии Лашу Дарсалию. В ходе встречи Глава МИД Армении подчеркнул ощутимый прогресс в армяно-грузинских отношениях за последний период, особо отметив важность реализации договоренностей, достигнутых между руководителями Армении и Грузии. В этом контексте было положительно оценено эффективное и тесное сотрудничество между министерствами иностранных дел двух стран.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в тот же день в министерстве иностранных дел Республики Армения состоялась рабочая встреча заместителя министра иностранных дел Армении Шаварша Кочаряна с заместителем министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. С удовлетворением была отмечена положительная динамика в реализации положений 10-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией. Была подчеркнута важность осуществления совместных проектов в сферах энергетики и транспорта, а также дальнейшего углубления сотрудничества в туристической, гуманитарной и других направлениях.

Стороны также обменялись мнениями по текущим региональным и международным проблемам и вызовам, подчеркнув при этом важность поддержания мира и стабильности в регионе.