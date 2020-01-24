Bloomberg: власти Китая запретили туристическим агентствам продавать путевки

Министерство культуры и туризма КНР запретило туристическим агентствам продавать туры для путешествий по стране и за рубежом. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на распоряжение ведомства.

Данные меры приняты для контроля над распространением в Китае нового коронавируса.

Центральное командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) решило отправить военных медиков в Ухань для борьбы с распространением вспышки коронавируса, сообщают в пятницу китайские СМИ.

Ожидается, что они будут размещены в городских больницах, где будут помогать местным врачам и медсестрам, которые борются с эпидемией, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Кроме того, в пятницу агентство "Синьхуа" сообщило, что министерство финансов КНР выделило 1 млрд юаней ($145 млн) в помощь провинции Хубэй для борьбы со смертельным коронавирусом нового типа. Это очередная мера Китая по контролю за распространением пневмонии, вызванной коронавирусом, отметило агентство.