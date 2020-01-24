Зограб Мнацаканян принял новоназначенного посла Украины в Армении

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 24 января в связи с вручением копий верительных грамот принял новоназначенного посла Украины в Армении Ивана Кулебу. Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Министр Мнацаканян поздравил Ивана Кулебу с принятием ответственной миссии и выразил надежду, что посол своей деятельностью будет способствовать еще большему углублению и развитию армяно-украинских отношений, имеющих крепкие исторические основы.

Глава МИД и посол высоко оценили роль армянской общины Украины, активно вовлеченной в общественно-политическую жизнь страны, как связующего звена в укреплении дружественных отношений между двумя странами.

Стороны отметили шаги по укреплению армяно-украинского политического диалога, в том числе и путем проведения периодических консультаций между внешнеполитическими ведомствами, активизации диалога на различных уровнях. В этом контексте собеседники отметили важность проведения очередного заседания Армяно-украинской межправительственной комиссии по экономическим вопросам.

Стороны отметили также и важность парламентской платформы сотрудничества и выразили уверенность, что сформированные в парламентах двух стран Группы дружбы будут способствовать активизации армяно-украинских межпарламентских связей.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки.