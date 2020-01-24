Решением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна начальнику службы судебных распорядителей Судебного департамента, заместителю руководителя судебного департамента, полковнику юстиции Роберту Казаряну присвоено звание генерал-майора юстиции. Как передает «Арменпресс», решение премьер-министра опубликовано на сайте правительства Армении e-gov.am.

“Принимая за основу часть 1 статьи 41 Закона Республики Армения “О службе в Судебном департаменте” начальнику службы судебных распорядителей судебного департамента, заместителю руководителя судебного департамента, полковнику юстиции Роберту Суреновичу Казаряну присваивается звание генерал-майора юстиции”, - говорится в решении премьер-министра Армении.