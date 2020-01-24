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Китай опубликовал снимок нового коронавируса с электронного микроскопа

Китай опубликовал снимок нового коронавируса с электронного микроскопа

Национальное хранилище патогенных микроорганизмов Китая в пятницу обнародовало информацию о новом типе коронавируса и его первый снимок с электронного микроскопа, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что власти страны опубликовали соответствующую информацию в рамках предпринимаемых мер по профилактике и контролю за распространением заболевания, которое уже унесло жизни 26 человек.

Первый снимок штамма коронавируса, который смогли отделить специалисты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, был опубликован на сайте хранилища патогенных микроорганизмов и мгновенно распространился по всем СМИ и соцсетям.

 

 




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