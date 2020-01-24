ВОЗ рекомендует всем странам готовиться принять меры из-за коронавируса

Эксперты комитета по ЧС Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе заседания по поводу нового коронавируса порекомендовали всем странам быть готовыми принимать меры из-за заболевания. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Ожидается, что дальнейший международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну. Таким образом, все страны должны быть готовы к осуществлению мер по сдерживанию, включая проведение активного эпиднадзора, раннее выявление, изоляцию и ведение случаев, отслеживание контактов и предотвращение дальнейшего распространения инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV, а также предоставление полных данных в ВОЗ", - говорится в сообщении.

Коронавирус нового типа уже выявлен в Таиланде, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США и Японии. Вместе с тем 23 января стало известно, что ВОЗ воздержалась от объявления режима международной ЧС в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае.