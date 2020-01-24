В провинции Хубэй из-за коронавируса закрыли десять городов

Девять городов китайской провинции Хубэй вслед за городом Ухань, где началась вспышка нового типа коронавируса, опубликовали сообщения о временной приостановке транспортного сообщения.

Таким образом число городов, где в той или иной степени остановлен транспорт, достигло десяти, включая Ухань (11 миллионов человек), Чиби (534 тысячи человек), Эчжоу (1,08 миллиона), Хуанган (7,5 миллионов), Сяньтао (1,6 миллиона), Чжицзян (550 тысяч), Цяньцзян (963 тысячи), Хуанши (2,7 миллиона), Эньши (809 тысяч) и Сяньнин (2,5 миллиона). Эта меры затронули жизни более 29,2 миллиона жителей провинции, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В Ухане — наиболее строгий карантин. С 10.00 четверга перестали ходить автобусы, паромы, метро, в город не впускают пассажирские автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта города и отправления с железнодорожных станций также отменены. Власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.