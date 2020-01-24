Единогласно ратифицирован протокол обмена информацией электронным способом между странами СНГ

Парламент Армении единогласно ратифицировал Протокол “Об обмене информацией между государствами-участниками СНГ электронным способом с целью осуществления налогового администрирования”.

Как передает «Арменпресс», на заседании 22 января его представил председатель Комитета по государственным доходам Давид Ананян.

Разработка Протокола “Об обмене информацией в электронном виде между государствами-участниками СНГ в целях осуществления налогового администрирования” обусловлена необходимостью создания благоприятных условий для развития торгово-экономического взаимодействия между государствами-участниками СНГ. Протоколом предусмотрено, что налоговые органы государств-участников СНГ будут обмениваться информацией об отдельных видах доходов юридических и физических лиц, а также об отдельных видах имущества и владельцах имущества, зарегистрированных на территории государства-участника на имя указанных лиц”, - представил Ананян

Согласно проекту, актуальность протокола обусловлена тем, что осуществление обмена информацией по налоговым вопросам электронным способом между компетентными органами государств-участников СНГ станет дополнительным инструментом для сокращения теневой экономики и избежания налогообложения.

Цель протокола - обеспечить проведение экономических реформ в сфере налогового администрирования, что позволит избежать повторных налоговых обязательств, а также приостановить попытки уклонения от налоговых обязательств.

Применение положений протокола будет способствовать также и повышению уровня проникновения экономического взаимодействия в данной сфере.

Протокол был ратифицирован 108 голосами “за”.