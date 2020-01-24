ССС проводит обыск в квартире Грайра Товмасяна
Специальная следственная служба проводит обыск в квартире председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна.
Адвокат Грайра Товмасяна Амрам Макинян в беседе с «Арменпресс» подтвердил эту информацию.
Амрам Макинян не сообщил других подробностей.
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