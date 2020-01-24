Газета “Айастани Анрапетутюн”: Зрители на спектаклях Карпа от смеха падали в обморок

“На стене Театра музыкальной комедии А. Пароняна есть памятная доска К. Хачванкяну, многие в свое время его даже называли “театром Карпа”. Артист, окончивший Тбилисскую школу киностудии “Грузия-фильм”, в 1944 году был приглашен в Ереванский государственный театр музыкальной комедии им. Акопа Пароняна и благодаря своей неподражаемой игре вскоре стал лицом этого театра. Образ Хачванкяна не оставил равнодушным ни одного зрителя. Современники помнят, что во время его спектаклей зрители от смеха падали в обморок, зал гремел от восторга. Он был не только актером, но и прекрасным режиссером. Вспоминаю беседу с художественным руководителем Государственного театра музыкальной комедии им. Акопа Пароняна, народным артистом РА, Ервандом Казанчяном о великих деятелях армянского театра:

“Он был чудным, необъяснимым, непревзойденным человеком. Тихим. Скромным. Ни во что не вмешивающимся. Приходил в театр, часами тихо сидел на диване в углу моего кабинета. В эти дни приехал мой друг из Австралии. Он часто приходил сюда - в театр. Хачванкяна знал в лицо, познакомился с ним. Когда он должен был возвращаться, сказал: “Брат, дам тебе один совет. Будь осторожен с твоим первым актером, он мне кажется сотрудником КГБ”. Мне стало смешно, спросил, почему у него такое впечатление, отвечает: “все говорят, а он молчит”. Да, он почти всегда молчал, был невыносимо грустным, зачастую неинтересным, самодостаточным. Не говорил, ни во что не вмешался. Но на сцене был настоящим фейерверком. Можно было удивляться, с какой преданностью он относился к театру. Даже в выходные приходил сюда, три часа сидел рядом с дежурным, затем с присущим ему молчанием вставал и уходил.

Он был необычным актером. На сцене было необъяснимым. В те дни, когда только начались страшные истории с нашими вековыми соседями, мы играли здесь. Света не было, мы играли под лампами. Не было дня, чтобы из Карабаха не приходили печальные новости, но даже в те печальные дни, когда Карп выходил на сцену, зал взрывался от смеха. В эти моменты я всегда думал о том, что надо бы пригласить нескольких кровопийц из соседней страны, пусть видят, возможно ли победить этот народ. Хачванкян сыграл много главных ролей в театре, его все любили. Всем своим ролям он отдавался до конца, в то время как у него было прооперированное сердце, он был болен, но скрывал это. Никогда не роптал, он был знатоком своего дела, профессиональным актером”.

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