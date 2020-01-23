Айк Мартиросян - чемпион Армении по быстрым шахматам

Айк Мартиросян - победитель Чемпионата Армении по быстрым шахматам имени Ашота Анастасяна.

Как сообщает Арменпресс, Мартиросян набрал 7,5 очков в чемпионате, который завершился после двухдневной борьбы в Доме шахмат имени Тиграна Петросяна. Артур Давтян на втором месте с 7 очками, а Завен Андриасян на третьем месте с 6,5 очками.

Призовой фонд чемпионата Армении составил 1,2 млн драмов. Чемпион по быстрым шахматам получил 300 тысяч драмов.