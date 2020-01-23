Министерство по ЧС Армении сообщает, что 23-го января по положению на 19:00 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как передает Арменпресс, Варденяцский перевал для грузовиков закрыт, а для пассажирских - труднопроходим.

Автодорога Сотк-Карвачар для грузовиков труднопроходима, а для остальных видов транспортных средств - открыта.

На автодорогах Горис-Сисиан Сюникского и Талин-Базмаберд Арагацотнского регионов местами наблюдается гололедица.

В Ереване, городах Севан Гегаркуникского, Арташат Араратского регионов, районе Ашоцк Ширакского региона, Арагацотнском, Котайкском и Лорийском регионах идет снег.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.