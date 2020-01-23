Нетаньяху заявил, что Израиль вечно будет помнить, кто освободил Освенцим

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул в четверг на открытии памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти", что еврейское государство всегда будет помнить, что именно солдаты Красной армии освободили Освенцим, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Именно Красная армия освободила Освенцим, и мы всегда будем это помнить", - сказал израильский премьер на церемонии, в которой приняли также участие президенты РФ Владимир Путин и Израиля Реувен Ривлин.

Нетаньяху отметил, что памятник подвигу блокадников в Иерусалиме "говорит на универсальном языке - языке любви к родине, языке жертвенности, непрестанной борьбы и победы".

Премьер отметил, что в наши дни, "в отличие от того, что было во времена Холокоста, у еврейского народа есть сильное государство". "Мы должны стоять вместе, чтобы защитить нашу безопасность и наше будущее", - продолжил он.