Рузан Манташян выступит на концерте SemperOpernball в Дрездене: армянофобия Эйвазова провалилась

Оперная певица Рузан Манташян выступит на концерте SemperOpernball в Дрездене 7 февраля.

«Я получила предложение выступить на концерте. После долгих раздумий я приняла предложение. Это будет победой», - в беседе с корр. Арменпресс сказала Рузан Манташян.

Арменпресс также представит комментарий SemperOpernball по этому поводу.

13 января в интернете распространились слухи о том, что азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов “из политических соображений” отказался выступать на одной сцене с сопрано Рузан Манташян. Оба артиста должны были выступать 7 февраля на открытии “Semper Opernball”.

Позже азербайджанский певец на своей странице в Инстаграм отметил, что якобы эта информация является ложью. Он опубликовал сообщение “SemperOpernball” о том, что оперный театр вообще не подписывал контракта на выступление Рузан Манташян в “SempernOperball”.

Однако еще в декабре было распространено сообщение, в котором в ожидаемых выступлениях указывалось также и имя Рузан Манташян. А окончательный договор не был заключен только потому, что переговоры еще не завершились, однако договоренность об участии певицы уже была достигнута.

В защиту Рузан Манташян выступили известные деятели культуры. Парламент Армении направил письмо в Бундестаг Германи, в котором, в частности, говорилось:

«Уважаемая госпожа Будде, участие проживающей в Гамбурге сопрано Рузан Манташян в Semper Opernball в Дрездене было приостановлено по требованию азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова, который отказался выступать с армянской певицей.

Такой ксенофобский подход в сфере культуре недопустим. Это вопиющее пренебрежение к искусству. Культура была и остается одной из самых эффективных платформ для диалога между народами, для строительства новых мостов, которые не признают политику и национальность. Уважение и равенство художников, представляющих все нации и культуры, должны быть сохранены.

Мы обращаем внимание наших партнеров из Бундестага на этот тревожный факт. Мы надеемся, что вы, будучи сторонником борьбы с любой формой расовой дискриминации и ксенофобии, будете держать эту проблему в центре внимания».