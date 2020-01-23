Самое старое в Европе кафе готовится отметить 300-летний юбилей

Бар-кафе "Флориан" в Венеции, считающееся самым старым в Европе, готовится отметить 300-летний юбилей. Это заведение на площади Святого Марка было открыто 29 декабря 1720 года еще при существовании Святейшей венецианской республики, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Изначально кафе было названо "Триумфальная Венеция". Однако вскоре его переименовали во "Флориан" по имени владельца Флориано Франческони. В середине XIX века кафе было значительно расширено и полностью переделано. С тех пор интерьеры не претерпели особых изменений.

Постоянными посетителями "Флориана" были Джакомо Казанова, родившийся спустя пять лет после открытия кафе, лорд Байрон и его друг Перси Шелли, а также Чарльз Диккенс и Гете. В ХХ веке за его столиками сидели Эрнест Хемингуэй, Чарли Чаплин и Энди Уорхол.

Как рассказали корреспонденту ТАСС в заведении, большие торжества по поводу круглой даты запланированы на сентябрь и на конец декабря. Пока же во "Флориане" ждут карнавала, который стартует 8 февраля. "У нас традиционно собираются самые красивые и пышные маски. Сидя за нашими столиками, публика наблюдает за главными действами карнавала", - отметили в кафе.

Второе самое старое кафе в Италии находится в Риме. Это знаменитое "Кафе Греко", открытое в 1760 году (почти за век до образования Объединенного Итальянского королевства) греческим эмигрантом. Отмечается, что это заведение любил посещать проживший в Риме несколько лет Николай Гоголь (1809-1852).

Историческими кафе также являются "Куадри", оно было открыто в 1775 году, и "Лавена", находящееся напротив собора Святого Марка, его открыли в 1750-ом. Они работают до сих пор.

Венецианские кафе - самые старые из ныне работающих. Первые же кафе в Европе начали появляться еще в конце XVII века сначала в Вене и Париже, а потом уже в Венеции. Связано это с попаданием в Старый свет кофе. Считается, что его привезли солдаты Османской империи, осаждавшие в 1683 году на протяжении двух месяцев Вену. Считается, что самое первое кафе было открыто в Вене в 1685 году.