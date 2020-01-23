В “Индексе коррупции-2019” Армения среди стран СНГ зафиксировала самый большой прогресс

В ежегодном докладе международной организации “Транспаренси Интернейшнл” “Индекс коррупции 2019”, который затрагивает коррупцию в государственном секторе, Армения среди стран СНГ зарегистрировала самый большой прогресс. Как сообщает «Арменпресс», oб этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

“В доклад включены 180 стран, наибольший прогресс среди стран СНГ зафиксировала Армения, набрав в прошлом году 42 балла из 100 и заняв 77 место, вместо прежнего 105-го. То есть мы продвинулись на 28 пунктов. В докладе отмечается, что после революции и формирования нового правительства у Армении многообещающие перспективы в сфере проведения антикоррупционных реформ, и, несмотря на указанные развития, непрозрачные общественные явления мешают коренному устранению коррупции. Было подчеркнуто, что для ликвидации коррупции требуются время и ресурсы, а общество должно иметь большее доверие к судебной системе и работе правоохранительных органов”, - сказал премьер.