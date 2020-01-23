У Армении впечатляющий прогресс: “Economist” представил индекс демократии 2019 года

Аналитический центр журнала “Economist” опубликовал индекс демократии 2019 года (Democracy Index 2019). В доклад включены данные по 165 государствам и двум территориям. Как передает «Арменпресс», в докладе Армения заняла 86-е место. В числе стран, зафиксировавших наибольший прогресс по сравнению с предыдущим докладом, также и Армения. Армения в 2018 году по индексу демократии стала 103-й. Армения в этом докладе входит в список “гибридных режимов”, в общей сложности имеет 5,54 балла.

В основе индекса демократии лежат 5 категорий: избирательный процесс и плюрализм, деятельность правительства, политическая вовлеченность, демократическая политическая культура и гражданские свободы.

Эксперты “Economist” классифицируют страны по четырем видам режимов: “полная демократия”, “несовершенная демократия”, “гибридный режим” и “авторитарный режим”.

В докладе Грузия занимает 89-е место, Азербайджан - 147-е, Турция - 110-е, Иран - 151-е.

Самые высокие показатели по индексу демократии зафиксировали Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия, Финляндия, Ирландия, Дания, Канада, Австралия, Швейцария.