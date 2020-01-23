В Национальном собрании началось очередное заседание: прямое включение

10:00, 22 Հունվար, 2020

В Национальном собрании началось очередное заседание. Как передает «Арменпресс», в ходе заседания 23 января депутаты во втором и первом чтении обсудят проекты ряда законов и законодательные пакеты.

Депутаты проголосуют за проекты, которые были обсуждены в ходе заседания 22 января. В первом чтении будут обсуждены изменения и дополнения в Закон “Об энергетике”, О внесении изменения в Закон “О дошкольном образовании”, О внесении дополнений и изменения в Кодекс “Об административных правонарушениях”, О внесении изменений в Кодекс “Об административных правонарушениях” и ряд других проектов законов и пакеты проектов законов.

Во втором чтении будут обсуждены законопроекты О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс РА, О внесении дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс РА, О внесении изменения и дополнения в Закон “Об органах системы государственного управления”, О внесении изменения в Закон “Об общественной службе”, О внесении дополнения в Трудовой кодекс РА, О внесении изменения в Закон “О государственной регистрации прав на имущество” и ряд других проектов законов и пакетов проектов законов.

В повестку заседания, созванного 20 января, включено 43 вопроса.

В ходе состоявшегося 21 января заседания депутаты выступили по ряду тем. Для выступления было зарегистрировано 34 депутата.

На состоявшемся 23 января заседании депутаты в ходе вопросов-ответов с правительством задали свои вопросы премьер-министру Николу Пашиняну и членам правительства. Для вопросов членам правительства, было зарегистрировано 52 депутата.