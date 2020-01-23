В большинстве регионов Армении ожидается снег: подробности изложил Гагик Суренян

На территорию республики вечером 23 января от Черного моря проникнет холодный атмосферный фронт. Как передает «Арменпресс», начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян на своей странице в Facebook отметил, что в большинстве районов ожидается снег.

“Вечером 23 января в западных и центральных районах республики, этой ночью в большинстве регионов, а завтра днем в Вайоц Дзоре, Сюнике и Арцахе ожидается снег. Высота ожидаемого снега составит 5 - 8см, в Лори и Тавуше - 1 - 2см. В ночь с 24 на 25 января температура воздуха понизится на 8 - 10 градусов, однако с 28 января вновь повысится на столько же. В Ереване сегодня поздно вечером начнется снег, который продолжится всю ночь, завтра днем осадки прекратятся. Высота ожидаемого снега в Ереване составит 4 - 5 см”, - отметил Гагик Суренян.