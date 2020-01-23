Футболист “Арарат-Армении” покинул клуб

Футболист действующего чемпиона Армении по футболу “Арарат-Армения” покинул команду.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба клуба. Футбольный клуб “Арарат-Армения” и Георгий Пашов по обоюдному согласию отменили договор. Георгий Пашов присоединился к нашей команде летом 2018 года. В составе “Арарат-Армения” Георгий принял участие в 45-и матчах и стал автором 2-х голов и 4-х голевых передач.

Сейчас турнирную таблицу высшей лиги чемпионата Армении возглавляет “Лори”, который набрал 28 очков. По 27 очков имеют “Арарат-Армения”, “Алашкерт” и “Арарат”. С 25 очками на 5 месте “Ширак” , “Ноа” имеет 24 очка. “Пюник” в своем активе набрал 20 очков, “Урарту” -17, “Гандзасар-Капан” – 14. “Ереван” очков не заработал.