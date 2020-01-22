Создана сверхбыстрая камера для съемки невидимых объектов

Американские ученые усовершенствовали самую быструю камеру в мире для того, чтобы снимать прозрачные объекты и невидимые процессы типа ударных волн или лазерных импульсов. Описание приведено в журнале Science Advances.

Чуть больше года назад профессор Калифорнийского технологического института Лихун Ван (Lihong Wang) разработал самую быструю в мире камеру — устройство, способное делать 10 триллионов снимков в секунду. Оно настолько быстрое, что может даже показать движение света в замедленной съемке. Но это устройство не годилось для съемки прозрачных объектов или процессов, происходящих в прозрачных средах,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Теперь же Лихун Ван и его коллеги представили новую разработку, сочетающую в себе сверхбыструю камеру, способную производить один триллион снимков в секунду, и фазово-контрастный микроскоп. Устройство позволяет получать сверхбыстрые изображения прозрачных объектов и даже таких невидимых явлений, как ударные волны или лазерные импульсы.