Девушка пришла в приют выбрать кошку, но выбор сделали за нее – видео

От этого видео любой расплывется в улыбке, и неспроста оно набрало миллионы просмотров на странице девушки,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

На кадрах видно, как девушка стоит в приюте около клеток для животных в обнимку с рыжей кошкой, которая совсем не хочет ее отпускать. Пушистая уткнулась в шею своей новой хозяйки и очень мило мяукает. Девушка же говорит, что готова заплакать и сама тоже не может отпустить кошку, поэтому забирает ее домой. Теперь она выкладывает фото своего нового питомца в TikTok и Instagram.

Самое видео на ее странице же стало вирусным и набрало более трех миллионов лайков.