Аргументы и Факты: «Точкой невозврата» стали не события в Карабахе, а погромы в Сумгаите

Российская газета «Аргументы и Факты» к 30-летию погромов армян в Баку подготовила сюжет о тех страшных днях января 1990 года. Со статьей полностью можно ознакомиться по ссылке. Здесь представляем краткий вариант статьи.

Год девяностый

В столице Азербайджана городе Баку на месте бывшего парка Кирова существует мемориальный комплекс «Аллея шахидов». Центральное место в нем занимают могилы, погибших в городе в ночь с 19 на 20 января 1990 года. Согласно общепринятой версии, эти люди, боровшиеся за свободу, были убиты военнослужащими Советской Армии, подавлявшими мирные протесты азербайджанского народа. Существует даже термин «Черный январь», относящийся к данным событиям.

Но что же в действительности случилось 30 лет тому назад?

Начавшаяся в СССР перестройка привела к открытому обсуждению тех вопросов, которые ранее находились под запретом. В отношениях между Азербайджанской и Армянской ССР таким вопросом стала проблема Нагорного Карабаха — области с преобладанием армянского населения, входившей в состав Азербайджанской ССР. Армянские активисты стали требовать передачи территории, имевшей статус автономной области, в состав Армянской ССР. Азербайджанцы были категорически против. Горбачев и его окружение не оценили всей серьезности проблемы. Призывы к терпимости и достижению договоренностей в ходе дискуссий тут совершенно не работали.

Сумгаитская резня

«Точкой невозврата», однако, стали не события в Карабахе, а погромы в городе-спутнике Баку Сумгаите. 27–29 февраля 1988 года при полном попустительстве, и более того, при поддержке местных властей, экстремисты, разжигавшие толпу рассказами об «убийствах и изнасилованиях азербайджанцев в Карабахе», начали охоту на армян. Местная милиция бездействовала. Что же касается центральных властей, то они фактически не имели конкретной информации о том, что происходит в Сумгаите. Город оказался в руках погромщиков.

Заместитель заведующего Отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС Григорий Харченко, оказавшийся в Сумгаите 28 февраля, вспоминал в беседе с британским журналистом Томом де Ваалом: «Я собственными глазами видел растерзанные трупы, одно тело было всё изрублено топором, ноги отрублены, руки, практически от тела ничего не осталось. Они собирали палую листву с земли, насыпали на трупы, потом сливали бензин из стоящих рядом машин и поджигали. Смотреть на эти трупы было страшно».

«Народный фронт»

Под носом лидера Азербайджанской ССР Абдул-Рахмана Везирова шло формирование Народного фронта Азербайджана. Как и во всех других национальных республиках, его организаторами формально являлись представители творческой и научной интеллигенции, заявлявшие, что они выступают в поддержку перестройки.

Однако за их спинами выступали радикалы, которые, посещая предприятия и организации, убеждали азербайджанцев: «Армяне крадут вашу землю, насилуют ваших женщин, а Горбачев им потакает! В Сумгаите не было преступления, там вершилась справедливость»!

Бакинские погромы

11 января Народный фронт организовал в Баку массовый митинг, чтобы выразить протест против бездеятельности правительства. Двумя днями позже, 13 января, состоялся новый митинг, на котором участники требовали отставки Везирова. Также было объявлено о создании Совета национальной обороны во главе с Эльчибеем. Но самое страшное, что в этот день в Баку начались армянские погромы. Под лозунгами «Слава героям Сумгаита!» боевики врывались в квартиры бакинских армян и расправлялись с ними.

Режиссер Станислав Говорухин говорил о происходящем так: «Борцы за расовую чистоту, измываясь над своими жертвами, никогда не забывали обчистить их квартиры, забрать деньги, драгоценности, ценные вещи. Это и есть уголовный террор, на пороге которого так долго стояло наше общество».

Уроженец Баку, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, навсегда покинул республику, в которой вырос и начинал свой путь к славе. О погромах января 1990 года он говорил так: «Понимаете, если, скажем, в местечке все в курсе, там еврейская семья, там армянская, а там азербайджанская — налетели, пожгли, поубивали, ушли, — то в таком мегаполисе, как Баку, вести столь точечные операции толпа просто так не может. Ну вот представьте: перед вами 16-этажный дом. Откуда вам знать, где армяне живут, где азербайджанцы, а где евреи? Когда погромщики целенаправленно идут из района в район и из квартиры в квартиру, это означает, что в ЖЭКе им дали списки, что есть ведущий».

В ходе погромов не щадили и представителей смешанных семей. Рауф Али-оглы Алискеров, ставший беженцем в январе 1990 года, в интервью журналу «Огонек» рассказывал: «Я азербайджанец, но мать — армянка. Нас тоже выселили, когда я был на работе. Они забрали все деньги и били мою мать. Об этом она рассказала, когда я её нашел. Меня тоже стали избивать, приговаривая: „Откажись от матери, иначе ты не тот человек...“ Все они были с ножами. Спасибо солдатам, которые охраняли нас на пароме и дали еды...».

Офицер Каспийской флотилии Александр Сафаров, оказавшийся в эпицентре событий, впоследствии писал: «Мы видели, как действуют погромщики, группы молодых вооруженных азербайджанцев, численностью штук по двадцать-тридцать, врывались в квартиры армян, зверски убивали хозяев, не считаясь с возрастом и полом, после чего приступали к грабежу.

К ним с энтузиазмом присоединялись соседи жертв, тут же захватывая освободившуюся квартиру, дрались между собой, не поделив что-нибудь из награбленного... На площади Украины штук сорок этих зверей насиловали 15-летнюю армянку, сменяя друг друга под восторженное улюлюканье их же женщин и детей. На улице Камо на балконной решетке распяли девочку лет десяти, она висела там до самого ввода войск. А около кинотеатра „Шафаг“ на костре живьем жгли детей. С началом погромов произошло и первое нападение на военных. С десяток местных захватили детский сад, в котором было много детей офицеров. Потом они говорили, что собирались прикрываться детьми, если военные начнут действовать или менять их на оружие. Одной из воспитательниц удалось выскочить на улицу и сообщить об этом группе офицеров, спешащих по тревоге в часть. Ребята не стали дожидаться решения командования и бросились на выручку. Все было сделано так стремительно, что эти суки растерялись и были обезоружены голыми руками».

Из воспоминаний военнослужащего Александра Васильева: «Ещё не введён комендантский час, еще не введены войска, а армяне толпами ломятся на КПП с просьбой защитить, пропускаем по паспортам, где, как известно, указана национальность... Командир группы, Ромка, азербайджанец по национальности, выходит по заданию „Особняка“ в город, в гражданке. По возвращению сразу просит водки. Психует. Видел, как с балкона многоэтажки выбрасывали женщину. Голую. В костер из мебели. Мебель, понятно, из её же квартиры. А потом... Потом боевик из Народного фронта размахивал с балкона ушами этой женщины. Если кто не понял, повторяю: это свидетельство азербайджанца, офицера, участника афганской войны, он был в шоке».

Сегодня в Азербайджане считают, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года в Баку Советской Армией были убиты 170 мирных граждан, еще до 800 получили ранения. Вне всяких сомнений, в этом списке много тех, кто действительно погиб, будучи случайно затянут в эту кровавую вакханалию. Но есть и другой список — неполный список военнослужащих, погибших в Баку от действий «мирных борцов» за свободу (В Баку было убито около 20 советских военнослужащих – прим. ред.).

Азербайджанский исторический миф сложился и вряд ли уже изменится. Но нет причин подыгрывать ему. Это было бы предательством памяти тех, кто стал жертвой погромов в январе 1990 года, предательством памяти советских воинов, отбивших Баку у радикалов, предательством памяти всех безвинных жертв тех событий. И никакие текущие политические соображения не могут служить оправданием подобному подыгрыванию.