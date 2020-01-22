В результате падения в ущелье на боевой позиции одной из воинских частей ВС РА погиб военнослужащий-контрактник. Как передает Арменпресс, об этом сообщила начальник отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.

“21 января 2020 г. в районе 13:15 на боевой позиции оборонительного участка N-ской воинской части в результате несчастного случая, по предварительным данным, в результате падения в ущелье от полученных телесных повреждений скончался военнослужащий-контрактник Артур Мартунович Налбандян.

По данному факту в третьем гарнизонном следственном отделе подготавливаются материалы”, - сообщила Арутюнян.