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Скончался военнослужащий-контрактник

Скончался военнослужащий-контрактник

В результате падения в ущелье на боевой позиции одной из воинских частей ВС РА погиб военнослужащий-контрактник. Как передает Арменпресс, об этом сообщила начальник отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.

“21 января 2020 г. в районе 13:15 на боевой позиции оборонительного участка N-ской воинской части в результате несчастного случая, по предварительным данным, в результате падения в ущелье от полученных телесных повреждений скончался военнослужащий-контрактник Артур Мартунович Налбандян.

По данному факту в третьем гарнизонном следственном отделе подготавливаются материалы”, - сообщила Арутюнян.




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БелТА

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