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В Иране заявили, что Тегеран может выйти из ядерной сделки

В Иране заявили, что Тегеран может выйти из ядерной сделки

Тегеран готов пойти на решительные меры, включая выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в случае, если Европа направит дело о нарушении Ираном условий ядерной сделки в Совет Безопасности ООН. Об этом заявил в среду руководитель администрации иранского президента Махмуд Ваези,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Если это [направление иранского дела в СБ ООН] произойдет, то мы пойдем на решительные меры, одной из которых может стать выход из СВПД", - цитирует его агентство ISNA.

 




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БелТА

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