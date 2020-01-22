Обсуждается протокол о налоговом администрировании между государствами-членами СНГ

Национальное собрание Армении обсуждает вопрос ратификации Протокола “Об обмене информацией между государствами-участниками СНГ в электронном виде с целью осуществления налогового администрирования”.

Как передает Арменпресс, на заседании 22 января протокол представил председатель Комитета по государственным доходам Давид Ананян.

Разработка Протокола “Об обмене информацией в электронном виде между государствами-участниками СНГ в целях осуществления налогового администрирования” обусловлена важностью создания благоприятных условий для развития торгово-экономического взаимодействия между государствами-участниками СНГ. Протокол предусматривает, обмен информацией об отдельных видах доходов юридических и физических лиц, а также об отдельных видах имущества и владельцах имущества, зарегистрированных на территории государства-участника между налоговыми органами государств-участников СНГ”, - представил Ананян.

Согласно проекту, актуальность протокола обусловлена тем, что осуществление обмена информацией по налоговым вопросам электронным способом между компетентными органами государств-участников СНГ станет дополнительным инструментом для сокращения теневой экономики и избегания налогообложения.

Цель протокола - обеспечить проведение экономических реформ в сфере налогового администрирования, что позволит избежать повторных налоговых обязательств, а также приостановить попытки уклонения от налоговых обязательств.

Применение положений протокола будет способствовать также и повышению уровня проникновения экономического сотрудничества в данной сфере.