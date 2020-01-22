Определился список из девяти имен, одно из которых станет официальным названием для пятого марсохода, который космическое агентство США отправит на Марс в этом году. Список опубликовала пресс-служба Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

"Мы очень гордимся тем, что наш призыв привлек внимание нескольких тысяч школьников и экспертов. Теперь дело за публикой: любой человек сможет отдать свой голос за понравившийся вариант имени", - рассказала Лори Глейз, глава планетологического отделения NASA.

В августе прошлого года стало известно, что имя этому аппарату выберут американские школьники, которые напишут сочинения на тему изучения Марса и отправят их в NASA. В общей сложности, как отметила Глейз, в первом этапе конкурса участвовали свыше 28 тысяч детей.

В середине января эксперты NASA подвели итоги первого этапа конкурса и опубликовали список из 155 полуфиналистов, только один из которых получит возможность присвоить роверу имя и поучаствовать в церемонии его запуска с космодрома на мысе Канаверал в июле этого года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В среду Глейз и ее коллеги огласили список из девяти финалистов. Итоги конкурса подведут в начале марта. Все имена, попавшие в шорт-лист, связаны с различными положительными качествами человека: стойкостью (Endurance), храбростью (Courage), выносливостью (Fortitude), гениальностью (Ingenuity), твердостью воли (Tenacity), потенциалом (Promise), настойчивостью (Perseverance), предвидением (Vision) и ясностью ума (Clarity).

О создании еще одного марсохода, пятого по счету, представители NASA объявили в декабре 2012 года. Он станет своеобразным наследником Curiosity, который совершил посадку на Марс в августе 2012 года. Новый аппарат, получивший неофициальное имя "Марс-2020", будет выведен в космос в середине лета 2020 года. Он должен сесть в кратере Йезеро на экваторе Красной планеты в феврале 2021 года.