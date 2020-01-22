Чемпионат Армении по футболу возобновится 28 февраля

После зимнего перерыва, 28-го февраля, возобновится чемпионат Армении в высшей лиге.

Как передает Арменпресс, известен календарь 16-го тура: ФК “Ереван” - “Алашкерт”, “Ширак” – “Ноа”, “Пюник” – “Гандзасар-Капан”, “Арарат” – “Арарат-Армения”, “Урарту” – ФК “Лори ”.

Сейчас турнирную таблицу Высшей лиги чемпионата Армении возглавляет “Лори”, который имеет 28 очков. По 27 очков имеют “Арарат-Армения”, “Алашкерт” и “Арарат”. С 25 очками на 5 месте “Ширак”, “Ноа” имеет 24 очка. “Пюник” в своем активе набрал 20 очков, “Урарту” - 17, “Гандзасар-Капан” - 14. У “Еревана” нет очков.