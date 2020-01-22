В день инцидента на пистолете Георгия Кутояна глушитель не был обнаружен: СК

В день инцидента, 17 января, на пистолете бывшего директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна “Glock 34” не было обнаружено глушителя. Об этом в беседе с Арменпресс сказала начальник отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.

Она отметила, что проводится экспертиза, чтобы выяснить, использовался ли в декабре во время выстрелов Кутояна глушитель. Следственный комитет также выясняет, сколько выстрелов было произведено в день инцидента.

По предварительным данным, 17-го января 2020 года в 14:30 в центр оперативного управления полиции Еревана поступило сообщение о том, что в одной из квартир на улице Паруйра Севака из огнестрельного оружия совершил самоубийство Георгий Кутоян. По факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 110 УК Армении. Был произведен осмотр места происшествия, в ходе которого на журнальном столе напротив дивана в гостиной (на котором был обнаружен труп Г. А.) было обнаружено 35 гильз и 6 пуль, на полу гостиной было обнаружено 7 гильз, 1 пуля, а на полу кухни, находящейся по соседству с гостиницей, были обнаружены еще 3 пули. В гостиной, в направлении правой ноги Кутояна на полу был обнаружен пистолет “Glock” без патронов. Согласно данным следствия, с 9 декабря 2019 года после возвращения в Армению Кутоян временно проживал в отцовском доме, однако время от времени посещал принадлежащую ему квартиру на улице Паруйра Севака. Одновременно были получены и данные о том, что в конце декабря 2019 года Г. Кутоян посетил указанную квартиру, где после употребления алкоголя из принадлежащего ему пистолета “Glock 34” произвел 35 нерегулярных выстрелов по разделительной стене гостиной и кухни. По просьбе Кутояна, его жена собрала все гильзы и обнаруженные пули, и оставила их на столе, находящемся напротив дивана.

Следствием получены также данные о том, что в Кутоян 16 января 2020 года, около 15: 20, на такси, арендованном возле отцовского дома, от проспекта Аршакуняц города Еревана, направился в принадлежащую ему квартиру Паруйра Севака, заранее сообщив членам семьи о своем намерении два-три дня отдохнуть в этой квартире. 17 января 2020 г. родные Кутояна, не сумев установить телефонную связь с ним, направились в указанную квартиру, где жена Кутояна на диване в гостиной обнаружила его тело, на котором не было обнаружено следов насилия.

Георгий Кутоян родился 30 сентября 1981 года в Ереване. В 2011 г. указом президента Армении он был назначен помощником президента Армении. С 2011 по 2014 гг. Георгий Кутоян занимал должность председателя Комиссии по мониторингу реализации Антикоррупционной стратегии при Совете по борьбе с коррупцией. В 2016 – 2018 гг. он был директором Службы национальной безопасности.