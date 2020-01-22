Президентом Греции впервые станет женщина

Парламент Греции проголосовал в среду за кандидатуру Екатерини Сакелларопулу на пост президента страны. Об этом свидетельствует подсчет поданных за нее голосов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент ТАСС.

До последнего времени Сакелларопулу была председателем Государственного совета - Верховного административного суда. Благодаря голосам, поданным за нее депутатами правящей правоцентристстской партией "Новая демократия", главной оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил СИРИЗА и левого "Движения перемен", Сакелларопулу стала первой женщиной на высшей государственной должности в истории страны.

Кандидатуру 63-летней Сакелларопулу выдвинул премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, хотя она и не принадлежит к правоцентристской политической группировке. По словам премьера, "Сакелларопулу - исключительный юрист по международным делам, судебный работник с блестящей карьерой в Верховном суде, ставший его первым председателем-женщиной, причем по предложению предыдущего премьер-министра [Алексиса Ципраса] и единогласному решению его правительства".

Согласно конституции 1975 года (с последующими поправками), Греция является парламентской республикой. Глава государства - президент, который выполняет в основном церемониальные функции, основная власть принадлежит премьер-министру.