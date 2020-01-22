Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 22 января Гор Меликян назначен заместителем министра высокотехнологичной промышленности. Как передает Арменпресс, об этом решении говорится в публикации на официальном сайте правительства Армении e-gov.am.

“Руководствуясь ч. 1 ст. 9 Закона РА “Об общественной службе”, 1 февраля 2020 года Гора Меликяна назначить заместителем министра высокотехнологичной промышленности”, - говорится в тексте решения.